В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Савченко, светлая ему память

Сегодня вспоминаем погибшего в бою защитника Украины, жителя села Струмок Татарбунарской общины Одесской области Дмитрия Савченко.

Трагическое известие о гибели Дмитрия пришло в июле 2024 года, — сообщала Татарбунарская громада.

Воин считался пропавшим без вести.

Одесса News сообщала, что 9 сентября во время выполнения боевого задания в Курской области из-за ранения погиб военнослужащий, 53-летний житель села Холмское Арцизской громады Одесской области Иван Балабан.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарская громада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy