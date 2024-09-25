Омбудсман Дмитрий Лубинец встретился с семьями военнопленных в Одесской области

23 сентября во время своего визита в Одесскую область Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провёл встречу с семьями военнопленных и пропавших без вести дислоцируемых в регионе военнослужащих.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается также, что на встрече также присутствовали заместитель начальника Южного регионального управления ГПСУ полковник Сергей Сергийчук, представители ВСУ, Нацполиции Украины и Координационного штаба по обращению с военнопленными.

На своей странице в Facebook Дмитрий Лубинец отметил, что «представители Международного Красного Креста в очередной раз не приехали на встречу с семьями военнопленных. По официальному нашему приглашению они ответили, что «любезно» и «с пониманием» просят отнестись к этому и что работает их региональное представительство в Одесской области. Но у родных были конкретные вопросы для представителей МКК именно на этой встрече! В частности, о посещении украинских военнопленных в РФ».

Во время встречи семьи получили возможность задать волнующие вопросы по поводу судьбы своих близких.

Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос обменов военнопленными и условия их содержания в российском плену. Кроме того, обсуждались сложные вопросы коммуникации с представителями российской стороны и поиск пропавших без вести при особых обстоятельствах военных, проведение ДНК-экспертиз, изменений в законодательстве о выплатах семьям воинов, находящихся в плену или пропавших без вести.

Также звучали вопросы о падении в Белгородской области самолёта ИЛ-76 якобы с украинскими военнопленными.

Отдельно семьи родных подняли тему связи с российской стороной, передачи писем и подтверждение факта плена. Лубинец отметил, что «работники нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека обмениваются письмами военнопленных».

Дмитрий Лубинец отметил, что государство делает всё возможное для скорейшего освобождения украинских военнопленных и поддержки их семей. Он подчеркнул важность коммуникации между правительственными структурами и семьями пленных, что помогает сохранять надежду на возвращение воинов домой.

Также он обратил внимание, что россияне могут использовать прямую коммуникацию с родными пленных в негативном контексте. Призвал быть осторожным по этому поводу.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года по инициативе общественной организации «О тех, о ком молчат» в Координационном штабе по вопросам обращения с пленными состоялась встреча с попавшими в плен семьями защитников острова Змеиный.

Фото: Южное региональное управление ГПСУ, Дмитрий Лубинец/Facebook

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