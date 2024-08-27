Семьи пленённых защитников Змеиного встретились в Координационном штабе

По инициативе общественной организации «О тех, о ком молчат» в Координационном штабе по вопросам обращения с пленными состоялась встреча с попавшими в плен семьями защитников острова Змеиный.
Об этом сообщает Координационный штаб.
Родные поблагодарили представителей Штаба за освобождение из плена защитников во время обменов, которые происходили в последние месяцы.
Представитель Штаба выразил уверенность, что обмены будут продолжаться, и ответил на вопросы родственников.
Обсудили перспективы возвращения защитников, длительное время находящихся в неволе. Также говорилось о налаживании коммуникации с освобождёнными защитниками острова Змеиного. Отмечалось, что их свидетельства о пленных побратимах очень ценны при поиске сведений о пропавших без вести бойцах.
Отдельно участники встречи получили ответы на многочисленные индивидуальные вопросы.
Аналогичная встреча по инициативе ОО «О тех, о ком молчат» в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась в июне 2024 года.
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram
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