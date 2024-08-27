Усик на фоне запрета РПЦ в Украине посетил службу в Лавре, которую возглавил Онуфрий

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBC, WBO Александр Усик 25 августа посетил богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского УПЦ, который находится в Киево-Печерской лавре.

Спортсмен был замечен на одной из фотографий, опубликованных на сайте Лавры.

Отмечается, что службой правил митрополит УПЦ Онуфрий, которого боксёр называет одним из двух своих наставников в вере.

В интервью NV Усик объяснил, почему до сих пор посещает церковь УПЦ.

«Меня часто спрашивают об этом люди, которые никогда в жизни не были на утренней службе. Как мне ответить человеку, который не знает ни одной молитвы или ни разу не был на литургии? – сказал боксёр. – Я – православный христианин. Я хожу в Украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут документально… Я верю Богу. Я хожу… в эту церковь и буду и в дальнейшем это делать. Я – православный христианин».

Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином УПЦ. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении «встать на сторону монахов», если «радикально настроенные люди» пойдут захватывать одну из украинских Лавр.

Одесса News информировала, что согласно социсследованиям, в Украине 83% граждан считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, в том числе 63% поддерживают полный запрет УПЦ МП.

16 августа 2024 года комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект №8371, предусматривающий запрет в стране деятельности УПЦ МП.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, отметив, что Раде предложен законопроект, который «может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью.

17 августа спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что русская церковь в Украине будет запрещена.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сказал, что церковь в стране-агрессоре РФ является «территорией и ушами» российских спецслужб.

Верховная Рада Украины 20 августа приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №8371 о запрете российской православной церкви в Украине.

23 августа 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности религиозных организаций», который предусматривает запрет деятельности в Украине церквей, связанных со страной-агрессором Россией. Документ дает общинам Украинской православной церкви девять месяцев, чтобы разорвать связи с Московским патриархатом.

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность украинским законом, который запрещает в Украине деятельность церквей, связанных со страной-агрессором Россией, и призвал разрешить людям молиться в тех церквях, которых они хотят.

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