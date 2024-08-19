Ермак: Церковь в Украине будет лишена московского влияния

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сказал, что церковь в стране-агрессоре РФ является «территорией и ушами» российских спецслужб.

Об этом он заявил в Telegram 18 августа.

«Церковь в Украине будет лишена московского влияния. Ещё с советских времён церковь в России и для России – это территория и уши их спецслужб», – написал руководитель ОП.

Как подчеркнул Ермак, Россия сегодня «является страной, которая разрушает храмы в Украине».

«Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия, – подчеркнул глава ОП. – Когда в Украине сегодня находятся те, которые готовы защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это ненормально. И это не о свободе, а о чём-то другом. Не стоит такого делать – наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз тоже».

Для справки. В Украине действуют две большие православные церкви: УПЦ МП, являющаяся частью Русской православной церкви (РПЦ), и Православная церковь Украины, созданная в 2018 году и получившая томос об автокефалии от предстоятеля Константинопольской православной церкви Варфоломея.

УПЦ МП официально имеет статус «самоуправляющейся церкви с правами широкой автономии». На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, поддержавшим вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это «попытка скрыть то, что УПЦ остаётся в юрисдикции Московского патриархата».

Одесса News информировала, что согласно социсследованиям, в Украине 83% граждан считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, в том числе 63% поддерживают полный запрет УПЦ МП.

16 августа 2024 года комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект №8371, предусматривающий запрет в стране деятельности УПЦ МП.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, отметив, что Раде предложен законопроект, который «может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью.

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