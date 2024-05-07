Социсследование: Запрет УПЦ МП поддерживают 63% украинцев

В Украине 83% граждан считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, в том числе 63% поддерживают полный запрет УПЦ МП.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии в апреле.

20% из упомянутых 83 выступают за более «мягкий» подход, предусматривающий установление над УПЦ МП государственного контроля и надзора без полного запрета её в Украине. По мнению 12% респондентов, следует не вмешиваться в дела этой церкви, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений. Во всех регионах Украины большинство населения – от 76% на востоке до 85% на западе и 86% в центре – выступают за активную позицию государства по вопросу деятельности УПЦ МП.

В то же время на юге и востоке несколько меньше тех, кто выступает за полный запрет: 55% и 46% против соответственно 69% на западе и 68% в центре.

82% украинцев не доверяют УПЦ МП. Во всех регионах это большинство: от 73% на востоке до 88% на западе. Доверие к ней имеют 8%.

Комментируя результаты соцопроса, специалисты института считают, что и сейчас Украинская Православная Церковь продолжает деятельность, по которой её восприятие среди населения остаётся как «пятой колонны Кремля».

Очевидно, что Церкви не удаётся убедить украинцев, что она якобы не зависит уже от руководства Московской Патриархии и стоит на проукраинских позициях, – отметили в институте.

Одесса News информировала, что согласно опроса Школы политической аналитики, к русскоязычным гражданам Украины 37% респондентов относятся положительно или очень положительно, 42% – нейтрально, 20% – отрицательно или очень отрицательно.

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