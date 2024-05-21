Заседание Верховной Рады закрыли досрочно из-за блокирования трибуны

21 мая Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о досрочном завершении заседания парламента из-за блокирования трибуны.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что депутаты с утра рассмотрели два вопроса повестки дня, после чего был объявлен перерыв в заседании на 30 минут по требованию фракций «Европейской солидарности» и «За будущее», представители которых настаивали на внесении в повестку дня сооздание временных следственных комиссий по вопросам фортификаций, обеспечения фронта дронами. Кроме того, они потребовали вынести на голосование подготовленный ко второму чтению законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ.

Спикер рассказал журналистам, что пригласил во время перерыва лидеров этих фракций в свой кабинет, но одна фракция сделала всё, чтобы сорвать эту встречу. Требования фракций выполнены не были, поэтому их представители заблокировали трибуну, и председательствующий досрочно закрыл пленарное заседание.

Как подчеркнул Глава ВР, парламент «должен принимать законы вместо таких перформансов и делать свою работу».

Он напомнил, что повестку заседаний парламента формирует Согласительный совет, состоящий из представителей всех депутатских фракций и групп.

«Я абсолютно соглашаюсь, что некоторые законопроекты в повестке дня могут вызвать вопросы, однако принятие определённых актов – наши обязательства, которые мы должны выполнить на пути в Европейский Союз», – заявил он.

Стефанчук заверил, что руководство парламента не препятствует вынесению вышеупомянутых инициатив в зал, и пожелания депутатов будут рассмотрены Согласительным советом и внесены в повестку дня.

«Лично я голосовал за законопроект о запрете религиозных организаций в первом чтении и буду голосовать во втором, подписывать и отправлять на подпись Президенту», — добавил он.

Председатель ВР также призвал депутатов придерживаться «регламента, элементарной культуры общения, диалога и аргументов, и тогда мы всегда сможем найти общий язык».

Одесса News информировала, что в Украине 83% граждан считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, в том числе 63% поддерживают полный запрет УПЦ МП.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy — будьте в курсе важнейших событий.