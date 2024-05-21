В Одесском музее Блещунова открылась выставка политической сатиры

В Одесском муниципальном музее Блещунова открылась выставка работ одесского художника Сергея Лиховида «Триумф воли: 1936-2024».

Выставка является рефлексией автора на тему «арийского атлетического тела» как инструмента пропаганды в тоталитарных режимах. Сегодня, накануне Олимпиады в Париже, вокруг этой темы разворачивается свой политический театр, поэтому серия представленных на выставке работ звучит особенно остро.

“Мой главный месседж — довести до человечества, что большой спорт в таких соревнованиях как Олимпийские игры — не что иное, как оружие от начала существования этих соревнований. Особенно во время войны. Допускать агрессора — означает вооружать его и признавать эту страну на уровне других демократических стран, оправдывая её преступные действия в Украине”, – рассказал Сергей своё видение будущего участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Адрес: ул. Польская, 19.

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