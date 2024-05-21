ВСУ поразили ракетный корабль РФ «Циклон» в Севастополе

Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Севастополе малый ракетный корабль «Циклон» Черноморского флота страны-агрессора.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 21 мая в Facebook.

«По уточнённой информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль «Циклон» проекта 22800″, – сказано в сводке.

Генштаб не уточняет тяжесть повреждений, которые «Циклон» получил при атаке, и уничтожен ли корабль.

Для справки. 12 июля 2023 года российские оккупанты приняли корабль «Циклон» в состав Черноморского флота РФ. Малый ракетный корабль проекта «Каракурт», способный нести восемь «Калибров», был построен на судостроительном заводе в Керчи во временно оккупированном Крыму. Однако,»Циклон» в 2021-м и 2022 годах не прошёл необходимых испытаний, ни разу не осуществлял запуски «Калибров», в связи с чем появление корабля в составе ЧФ РФ называют своего рода «пропагандистским трюком».

Одесса News информировала со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер», что в ночь на 19 мая, вероятно, после обстрелов и попаданий в Инженерную бухту и Куриную пристань Севастополя уничтожен и корабль «Циклон».

Таким образом, уничтожение этого корабля означает, что в Крыму нет ни одного судна-носителя крылатых ракет.

Российское издание Astra 20 мая утверждало, что по причалу, где находился «Циклон», ударили 3 ракеты ATACMS, после чего корабль затонул.

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