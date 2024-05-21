Нуланд: Пришло время помочь Украине атаковать военные цели на территории России

Удары западным оружием по территории страны-агрессора России могут изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Об этом в опубликованном 19 мая интервью ABC News заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что на ситуацию на фронте повлияла шестимесячная задержка американской военной помощи, и на российские атаки с военных баз внутри России могло бы повлиять нанесение по этим целям ударов, чего ранее не позволял Вашингтон.

«Эти базы должны стать объектом честной игры, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда доставляются войска. Я думаю, что пришло время для этого, потому что Россия, очевидно, обострила эту войну», – подчеркнула Нуланд.

По её словам, российские оккупанты научились отводить свои силы за пределы разрешённой украинцам досягаемости западного оружия, и «получают прямое преимущество в этой войне» из-за колебаний Запада.

«Они сровняли с землёй треть Харькова, даже не успев туда добраться. Пришло время остановить это и помочь Украине отбросить их назад», – считает Нуланд.

Одесса News информировала, что согласно отчёта американского Института изучения войны (ISW), запрет США использовать американское оружие для ударов по территории России всерьёз препятствует усилиям Украины в защите от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

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