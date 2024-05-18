США запрещают использовать американское оружие для ударов по территории России

Запрет США использовать американское оружие для ударов по территории России всерьёз препятствует усилиям Украины в защите от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Отмечается, что представители США вновь подтвердили нежелание Белого дома, чтобы предоставленное США оружие использовалось для ударов по военным целям в России.

В частности, спикер Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции по использованию украинскими силами американского оружия для ударов по целям на территории России. Также, по её словам, администрация считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.

По оценкам ISW, ограничения США и западных стран по способности Украины наносить удары по военным объектам в России позволили создать в приграничных районах РФ «укрытие», откуда российская авиация может наносить удары крылатыми бомбами и ракетами по украинским позициям и населённым пунктам. Также там могут собираться российские силы и техника, прежде чем вступить в бой.

«Такая политика США серьёзно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области», — считают аналитики ISW.

В отчёте также отмечается, что российские силы предположительно смогут растянуть украинские войска на широком фронте и закрепиться в приграничных районах, даже если темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области замедлятся.

15 мая во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединённые Штаты не возражают против ударов, которые Украина наносит по территории РФ. Однако он уклонился от ответа на вопрос о том, разрешат ли США Украине использовать для атак на Россию американское оружие.

В Пентагоне 16 мая заявили, что Украина не должна использовать оружие, предоставленное Соединёнными Штатами Америки, вне фронта.

Как сообщала Одесса News, ночью 17 мая в 4-х регионах страны-агрессора России — Белгородской области, Новороссийске, Краснодарском крае и в оккупированном Крыму, украинскими беспилотниками были нанесены удары по по энергетической инфраструктуре.

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