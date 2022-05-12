Геннадий Труханов: Одесса — форпост свободной независимой Украины

Сегодня именно Одесса является форпостом свободной независимой Украины, её южной столицей.

Так заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью корреспонденту швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

«С момента своего основания Одесса была и остаётся европейским городом. На этом фоне абсолютно непонятным и нелогичным является мнение, якобы Одесса находилась исключительно под влиянием Российской Федерации», — отметил Геннадий Труханов.

«На протяжении 8 лет как мэр города я встречаюсь со своими коллегами из других стран. И всегда рассказываю о том, что Одесса — это европейский город, который строился итальянцами, французами, греками, голландцами… Наш первый водопровод построили бельгийцы, он так и называется — «бельгийка», — рассказал мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, по словам Геннадия Труханова в интервью французскому телеканалу Tf1, в 2022 году в Одессе планировалось начать реализацию масштабных инфраструктурных проектов, но военные действия внесли свои коррективы.

Видео: «Одесса»

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