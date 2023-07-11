503-й день войны: ВСУ на юге идут вперёд

Начались пятьсот третьи сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. На юге Силы обороны продолжают наступление, на востоке идут тяжёлые бои.

По словам Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерала Александра Тарнавского, на Таврийском направлении Силы обороны Украины продвигаются вперёд, за сутки потери россиян составили более двух рот.

“Идём вперёд. На Таврийском направлении движение сил обороны продолжается. Враг уничтожается”, – написал он.

Как сказал Тарнавский, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач, уничтожили 17 единиц военной техники российской армии. В частности, танк, боевую машину пехоты, два беспилотных летательных аппарата Zala, БПЛА Supercam, самоходную артиллерийскую установку «Акация», станцию радиоэлектронной борьбы, комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М» и автомобильную технику. Кроме того, Силы обороны уничтожили 9 складов боеприпасов россиян.

Уничтоженный вражеский ЗРК С-400

Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Сегодня, 11 июля, ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра.

Как отмечают в ВС ВСУ, «российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131». Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушного командования «Юг» силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala».

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск, совершил за прошедшие сутки артобстрелы более 20 населённых пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львовое, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как сообщала Одесса News, с начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 км², что приблизительно соразмерно с площадью Одессы.

На главном фото ВМС ВСУ Сергей – огнемётчик 35-й отдельной бригады морской пехоты. Во время одной из наступательных операций в Донецкой области, когда противник попытался контратаковать на бронеавтомобиле «Тайфун», морпех выстрелом из РПГ уничтожил одну из боевых бронированных машин вместе с вражеским десантом, что стало переломным моментом в отражении контратаки оккупантов.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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