ВСУ не дают врагу перехватить боевую инициативу

328-е сутки продолжается российское широкомасштабное вторжение в Украину. Враг по разным направлениям фронта пытается взять инициативу в боях в свои руки.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские захватчики, нанося удары по населённым пунктам, продолжают уничтожать инфраструктуру и жильё гражданского населения, тем самым нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанёс 2 ракетных и 7 авиационных ударов, произвёл более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре — есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведёт наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населённых пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснопольевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

Враг обстреливает украинские сёла, посёлки и города из танков, миномётов, артиллерии. На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, получили Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов врага.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 16 января в Чёрном море на боевом дежурстве находилось 17 вражеских кораблей.

На главном фото воины 128-й Закарпатской отдельной горно-штурмовой бригады.

Фото: Генштаб/Facebook

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