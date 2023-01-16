ВМС ВСУ сообщили о 17 вражеских кораблях на боевом дежурстве в Чёрном море

По состоянию на 16 января в Чёрном море на боевом дежурстве находится 17 вражеских кораблей.

Как сообщают ВМС ВСУ в Facebook, среди 17 кораблей 6 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп которых составляет около 30 ракет.

Также отмечается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр» с общим залпом 72 ракеты.

За прошедшие сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю 40 судов, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор; к Чёрному морю – 23 судна, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря», — говорится в оперативной информации ВМС.

Как сообщала Одесса News, Силам ПВО удалось 14 января 2023 года во время очередного ракетного удара по Украине сбить 25 из 38 выпущенных Россией ракет.

Инфографика: ВМС ВСУ

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