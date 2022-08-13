Итоги боевого дня на юге Украины: враг пытался танками штурмовать позиции ВСУ

Оккупанты на южном направлении в течение вчерашнего дня трижды пытались при поддержке танков штурмовать позиции ВСУ в районе Андреевки, Широкого и Александровки.

Об этом сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Отчаянно в течение дня трижды пытался вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Удачи не имел. С потерями ретировался», — отрапортовал Назаров.

Также сообщается, что вражеская штурмовая авиация и вертолёты семь раз атаковали позиции украинских военных вдоль линии столкновения.

Стремясь разрушить инфраструктуру Николаевской области и психологически давить на жителей Одесской, враг с самолёта Су-35 по направлению Чёрного моря атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Потерь и разрушений нет.

В ответ нашей авиацией нанесено 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах, обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки «с контрольным исключением использования его по назначению».

Подтверждённые потери врага составляют 46 человек, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.

В целом, обстановка в операционной зоне Оперативного командования «Юг» стабильно напряжённая, но контролируемая ВСУ, — резюмирует полковник Назаров.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 12 августа 2022 г.

На главном фото артиллерист 24-й отдельной мотопехотной бригады Владимир.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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