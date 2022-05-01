Минута молчания: за время войны в Украине погибли 219 детей

По состоянию на утро 1 мая в Украине погибли 219 детей.

Об этом сообщает Офис Генпрокуратуры.

Эти цифры не окончательны, поскольку идёт работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобождённых территориях.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека УВКПЧ на 29 апреля зафиксировало 2899 случаев гибели гражданского населения Украины в результате российского вторжения. Среди убитых — 970 мужчин, 646 женщин, 64 девочки и 76 мальчиков, а также 70 детей и 1073 взрослых, пол которых пока не известен, — сообщает УВКПЧ.

Большинство смертей обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы тяжёлой артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, в которых продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчёты всё ещё ждут подтверждения.

Потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших.По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod