В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Чайка, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб 28-летний житель села Цибулевка Знаменской объединённой территориальной громады Одесской области Сергей Чайка.

Об этом сообщили 13 января на официальном сайте громады.

Герой, получив ранение, погиб 4 января в боях за город Соледар Донецкой области.

С первых дней войны, не имея военного опыта, без колебаний вступил в ряды ВСУ, стал на защиту Родины.

За 10 месяцев безупречной службы побывал в краткосрочных отпусках дома, где его ждали любящие жена с сыном, мать, братья, сёстры.

Трагическую весть семье сообщили побратимы, которые вынесли тело Сергея с поля боя.

«Только вчера днём звонил, говорил, что всё хорошо, я жив, а уже сегодня чёрная весть прилетела в дом», — плакала в отчаянии мать…

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне погиб житель с. Петровка Новокальчевской громады Одесской области, матрос, старший телефонист — линейный смотритель линейно-кабельного отделения связи взвода батальона морской пехоты Александр Чмилёв.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Знаменская объединённая тергромада/Facebook

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