Жизнь продолжается: 119 малышей родилось в Одессе на прошлой неделе

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 119 малышей – на семь детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В течение недели население Одессы также пополнили две пары близнецов.

«Численное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки – на свет появились 65 маленьких одесситок и 54 юных одессита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №5, где увидели свет 33 младенца.

Подчёркивается, что все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, с 1 декабря 2022 года размер денежной компенсации стоимости «пакета малыша» составляет 6 816 гривен.

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