COVID в Одесской области: очередной антирекорд по количеству заболевших

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 967 человек, в том числе у 45 детей и 24 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 39 659 (23 614 женщин, 16 045 мужчин), в том числе детей — 2 238, медработников — 1 675.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 528 (+10 за сутки) человек: (Одесса — 237 (+4 за сутки), г. Б.Днестровский — 21, Измаил — 33 (+1), Черноморск — 17, Южный — 6, районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 9, Балтский — 4, Березовский — 6 (+1), Б.Днестровский — 17, Беляевский — 25, Болградский — 23 (+2), Великомихайловский — 2, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 17, Килийский — 2, Кодымский — 3, Лиманский — 13, Любашевский — 1, Николаевский — 1, Овидиопольский — 10, Окнянский — 1, Подольский — 20(+2), Ренийский — 4, Раздельнянский — 14, Савранский — 1, Саратский — 17 Тарутинский — 7, Татарбунарский — 6, Ширяевский — 1).

Выздоровели — 18 492: (Одесса — 9 660, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 365, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 163 , Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 18, Захаровский — 57, Ивановский — 309, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 93, Овидиопольский — 411, Окнянский -59, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 173, Тарутинский — 397, Татарбунарский — 465, Ширяевский — 70).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 25 ноября:

Одесса — 16 766 (дети — 903, медработники — 531)

— 16 766 (дети — 903, медработники — 531) г..Белгород-Днестровский — 699 (дети — 32, медработники — 44)

Измаил — 2 291 (дети — 112, медработники — 105)

— 2 291 (дети — 112, медработники — 105) Черноморск — 1 308 (дети — 94, медработники — 43)

Теплодар — 149 (дети — 8, медработники — 3)

Южный — 605 (дети — 35, медработники — 13)

Ананьевский район — 265 (дети — 18, медработники — 31)

Арцизский — 854 (дети — 35, медработники — 57)

Балтский — 712 (дети — 14, медработники — 35)

Березовский — 712 (дети — 72, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 488 (дети — 20, медработники — 20)

Беляевский — 1 776 (дети — 137, медработники — 80)

— 1 776 (дети — 137, медработники — 80) Болградский — 1 645 (дети — 104, медработники — 88)

В.Михайловский — 255 (дети — 20, медработники — 19)

Захаровский — 207 (дети — 9, медработники — 6)

Ивановский — 442 (дети — 28, медработники — 33)

Измаильский — 896 (дети — 63, медработники — 41)

Килийский — 582 (дети — 35, медработники — 34)

Кодымский — 278 (дети — 14, медработники — 20)

Лиманский — 1 476 (дети — 78, медработники — 72)

Любашевский — 364 (дети — 17, медработники — 17)

Николаевский — 148 (дети — 13, медработники — 4)

Овидиопольский — 1 701 (дети — 120, медработники — 46)

Окнянский — 348 (дети — 6, медработники — 6)

Подольский — 1 480 (дети — 91, медработники — 116)

Раздельнянский — 504 (дети — 25, медработники — 23)

Ренийский — 355 (дети — 16, медработники — 39)

Савранский — 317 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 669 (дети — 48, медработники — 27)

Тарутинский — 509 (дети — 28, медработники — 24)

Татарбунарский — 646 (дети — 29, медработники — 49)

Ширяевский — 212 (медработники — 8).

Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях и Киеве.