Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 124 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 124 малыша, в том числе одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками – на свет появились 67 маленьких одесситов и 57 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место по количеству новорожденных за неделю разделили городские родильные дома №№1 и 7, в каждом из которых увидели свет по 35 детей.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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