В Одессе уже 5 заболевших COVID-19, в Украине — 196

По состоянию на 22.00 четверга в Украине подтвердили 196 случаев заражения коронавирусом, в одесском регионе — 5.

Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 196 случаев COVID-19», — говорится в сообщении.



Как отмечается, всего в Украине зафиксировано пять летальных случаев от COVID-19. Один человек выздоровел — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1 050 образцов, кроме того их исследуют областные лабцентры.

Лаборатории изучают не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц, подчёркивают в ЦОЗ.

По сообщению пресс-службы Одесской облгосадминистрации, пятый заражённый в Одесской области — мужчина 37 лет, недавно вернувшийся из США.

Состояние всех 5 пациентов с коронавирусная инфекцией — удовлетворительное.

Отмечается, что двое из них — супруги. Они были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19. Болезнь у мужчины и женщины проходит в лёгкой форме. Они лечатся дома на самоизоляции. С ними ежедневно общаются врачи.

Еще один пациент госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную больницу. Мужчина вернулся в Украину из Берлина. После возникновения симптомов он обратился к медикам. Сейчас пациент получает симптоматическое лечение.

«В каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции. Желаю пациентам выздороветь быстрее, а нам всем — соблюдать правила карантина», — подчеркнул председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Как сообщала Одесса News, Одесским горсоветом в настоящее время ведётся закупка продуктов питания с длительным сроком хранения и формирование продуктовых наборов для выдачи малообеспеченным горожанам и одесситам старшего пенсионного возраста.