Кому в Одессе 27 марта отключат свет

27 марта произойдёт очередное отключение электроснабжения ряда жилых объектов на территории Одессы.

Об этом информирует облэнерго.

Так, с 9:00 до 12:00 будут без света в домах на:

— просп. Академика Глушко, 1/2, 1а, 1/3, 1/1, 1

— Люстдорфской дороге, 162

с 9:00 до 17:00 отключат свет по таким адресам:

— ул. Академическая, 16а, 16, 16в, 16б

— Бунина, 5, 7, 8

— Деволановский спуск, 1, 12

— Карантинный спуск, 1

— ул. Одария, 12

— Польская, 7

— Польский спуск, 5, 7, 9, 6а, 1, 3

— ул. Черноморского казачества, 2

— Черняховского, 12б, 12, 12в, 12а, 16, 18

— Юрия Олеши, 10, 11, 13

с 10:00 до 13:00 электроснабжение будет прекращено в домах по следующим адресам:

— ул. 1-я линия (полностью)

— 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 16а, 18б

— 12-я Суворовская (полностью)

— 13-я Суворовская (полностью)

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги (полностью)

— 2-я Суворовская (полностью)

— 3-я Суворовская (полностью)

— 4-я линия 8 Марта (полностью)

— 5-я Суворовская (полностью)

— 6-я станция Люстдорфской дороги, 3а, 5, 4в, 1, 1а, 3, 7, 9, 10, 7а, 20а, 14а, 22а, 24а, 11, 9а, 26а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2, 4, 6, 8, 15, 21а, 14а, 17, 19, 19а, 25, 23а, 30а, 23а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 34, 39, 30, 40, 46, 36, 48, 53, 34а, 45, 36а, 38, 32, 33, 34а, 44а, 38а, 30а, 31, 33а, 42, 29, 12а, 17а, 23, 25, 17, 23б, 21, 26, 24, 10а, 38а, 41а, 45а, 27а, 43, 27, 41, 39а, 39/3, 31а, 32а, 35, 37, 35а, 35/1, 35в, 36/2, 25а, 8, 17а, 26а, 6, 7, 5а, 5, 15а, 2, 4, 1, 20а, 9а, 3, 19а, 25а, 47а, 12/1, 49а, 29а, 15а, 16б, 12а, 5/2, 11а, 3а, 21/2, 16а, 42а, 22а, 15б, 4/2, 24а, 29, 16а

— Академика Королёва, 34а

— Костанди, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 207, 209, 211, 213, 178а, 227а, 184а, 215, 176а, 205а, 217а, 217, 219, 221, 223, 225, 227

— Левитана, 145б, 70, 72, 74, 78, 100а, 74а, 105б, 143а, 96а, 102а, 106а, 80а, 100/15л, 145а, 137а, 139а, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 102/2

— Тульская, 77а, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 90а, 94б, 73а, 105а, 100а, 94а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861, 96а.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.