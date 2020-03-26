Над Одесским месторождением газоконденсатов поднят российский флаг

Морская охрана Госпогранслужбы Украины зафиксировала факт осуществления незаконной деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Во время планового патрулирования и контроля за соблюдением законодательства Украины в прилегающей и исключительной (морской) экономической зоне тактической группой кораблей Морской охраны Госпогранслужбы при поддержке пограничной авиации обследовано, в том числе, районы газоконденсатных месторождений.



«По мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательная вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер ЧФ РФ, патрулировавший рядом», — говорится в сообщении.



В Одесском месторождении выявлены и распознаны самоподъёмные плавучие буровые установки (СПБУ) «Украина», переименованная российскими властями в «Крым-1», и СПБУ «Таврида». На обеих буровых установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги РФ.

На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ РФ.

Отмечается, что материалы, собранные Морской охраны Госпогранслужбы в период с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК «Нафтогаз Украины» и её дочерних предприятий.

Ещё в 2917 году Одесса News сообщала об обстреле Ан-26 над Одесским газовым месторождением, что стало темой для обсуждения в ООН.

Фото и видео: Госпогранслужба