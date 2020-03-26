В доме бывшего ректора Одесского медуниверситета провели обыск

Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в доме бывшего ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Валерия Запорожана, который возглавляет научный совет вуза.

Разрешение на такие следственные действия выдал Суворовский районный суд Одессы, и проходят они также в помещении ректората медуниверситета и у других его должностных лиц, сообщает Радио Свобода.

Правоохранители ищут доказательства присвоения и растраты денежных средств, которые были якобы разворованы во время тендеров на поставку медпрепаратов и ремонтные работы. Искали также поддельные печати предприятий и учреждений, компьютерную технику и цифровые носители информации, а также другие «орудия уголовного нарушения или имущества, которое было получено в результате его совершения».

Обысков, по данным издания, было уже около пятнадцати. Все они касались уголовного дела, сведения о котором внесли в ЕРДР ещё 19 декабря 2019 года — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По версии обвинения, должностные лица университета обогатились за счёт проведения тендеров на медицинские препараты, а также во время ремонтно-строительных работ. Судя по постановлению суда, они касались нескольких медицинских учреждений, созданных на базе медуниверситета — Центра реконструктивной и восстановительной медицины, Многопрофильного медицинского центра, а также Офтальмологического медицинского центра. По информации следствия, эти учреждения в течение 2019 года получили новых руководителей, изменили штатные расписания и объединили отдельные структурные подразделения. При этом Министерству здравоохранения руководство вуза не сообщало, хотя именно Министерство выдавало лицензии на ведение хозяйственной деятельности в этих трёх учреждениях.

Как сообщала Одесса News, Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судится с Министерством здравоохранения за свою должность.

Де-факто вуз сейчас возглавляет Юрий Сухин, которого летом 2018 года поддержал Запорожан. Министерство назначало на должность ректора Константина Аймедова, но он не смог приступить к исполнению своих обязанностей.

Бывшая и.о. Минздрава Ульяна Супрун называла Запорожана «явным коррупционером».