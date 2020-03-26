В Одессе меньше стало больных обычным гриппом и ОРВИ

В Одессе снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 21,9%.

Так, за отчетный период с 13 по 19 марта ОРВИ и гриппом заболел 3601 одессит, из которых 68,2% составили дети до 17-ти лет. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детского населения снизилась на 30,5%, отмечено снижение заболеваемости во всех возрастных группах, в особенности среди детей школьного возраста.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился и составил 530,7, что незначительно выше эпидемического порога (на 1,2%).

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, метапневмовирус).

На утро 26 марта 2020 года в Одесской области зарегистрированы четыре случая коронавирусной инфекции COVID-19. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе составила 110 случаев, что практически соответствует уровню предыдущей недели.

Кстати. В ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» рекомендуют такую профилактику коронавирусной инфекции COVID-19:

Избегайте контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции. Минимальная дистанция — 1,5-2 метра. Избегайте мест скопления людей.

Часто и тщательно мойте руки тёплой водой с мылом не менее 20-40 секунд или обрабатывайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60% либо 2% раствором хлоргексидина.

Прикасаться к лицу, особенно глазам, носу, рту, можно исключительно чистыми руками, только что вымытыми с мылом или обработанными антисептиком. Старайтесь не прикасаться к лицу в общественных местах либо после контакта с поверхностями и объектами, к которым ранее мог прикасаться больной человек.

Термически обрабатывайте продукты, не употребляйте в пищу сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

При кашле и чихании прикрывайте нос и рот не ладонью, а одноразовой салфеткой или сгибом локтя.

Если почувствовали симптомы ОРВИ — незамедлительно позвоните по телефону своему семейному врачу и узнайте о дальнейших действиях.

Как сообщала Одесса News, в городе создана «горячая линия» по вопросам коронавируса.