В Одессе создана «горячая линия» по вопросам коронавируса

В Одессе в рамках работы Центра неотложной медицинской помощи создана «горячая линия» по вопросам коронавируса COVID-19.

Как сообщает официальный сайт города, консультации специалистов можно получить по номерам телефонов:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

В Одессе и Одесском регионе в настоящий момент не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (Комиссия ТЭБ и ЧС) приняла Городской план противоэпидемических мероприятий по снижению рисков инфицирования новым коронавирусом Covid-19 в г. Одессе.

План разработан на основании Национального и региональных планов, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, а также опыта стран, в которых коронавирус уже получил массовое распространение.

Документ состоит из пяти разделов, которые чётко регламентируют действия ответственных органов в разные периоды распространения коронавируса.

Первый раздел — это перечень превентивных мер, направленных на предотвращение распространения вируса на территории г. Одессы. Эти мероприятия были введены в Одессе ещё в январе 2020 года.

Второй раздел регламентирует действия должностных лиц в случае выявления в Одессе первого зараженного коронавирусом Covid-19 и включает в себя алгоритм действий непосредственно с пациентом, а также мероприятия по выявлению и наблюдению за контактными лицами.

Третий раздел предполагает объявление общегородского карантина.

В случае распространения заболевания, в Одессе начинает действовать четвёртый раздел Плана – введение чрезвычайного положения.

Пятый раздел регламентирует взаимодействие всех государственных и муниципальных структур на период действия в Одессе чрезвычайного положения.

Во всех населённых пунктах Одесской области уже действует запрет на посещение учебных учреждений всех форм собственности и сферы управления.

Запрещается проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Нарушение Постановления Кабинета Министров Украины влечёт за собой юридическую ответственность.

Рекомендации по профилактике коронавируса:

Избегайте контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции. Минимальная дистанция — 1,5 метра. Старайтесь избегать мест массовых скоплений людей.

Часто и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. Мытьё рук с мылом: не менее 20-40 секунд в тёплой воде, обязательно при видимом загрязнении рук, после возвращения с улицы, посещения общественного транспорта, посещения санузла, перед приготовлением и приёмом пищи. Для дезинфекции рук используйте антисептики с содержанием спирта не менее 60% либо 1-2% раствор хлоргексидина: необходимо налить в ладонь около 3 мл раствора и тщательно обработать руки не менее 30 секунд, уделив особое внимание пространству под ногтями.

Прикасаться к лицу, особенно глазам, носу, рту, можно исключительно чистыми руками, только что вымытыми с мылом или обработанными антисептиком. Старайтесь не прикасаться к лицу в общественных местах либо после контакта с поверхностями и объектами, к которым ранее мог прикасаться больной человек.

Термически обрабатывайте продукты, не употребляйте в пищу сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

По возможности, воздержитесь от посещения регионов с высоким уровнем коронавируса, если вы почувствовали недомогание после поездки — сразу обратитесь к врачу.

Что делать в случае заболевания респираторной инфекцией:

1. При появлении первых симптомов ОРВИ незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, особенно после посещения стран с высоким уровнем коронавируса.

2. Посещать медицинское учреждение лично не рекомендуется. Позвоните своему семейному врачу или педиатру, если заболел ребёнок. Либо можно вызвать врача на дом по номерам телефонов городской службы неотложной помощи: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

3. В случае заболевания оставайтесь дома, не ходите на работу, воздержитесь от посещения общественных мест.

4. При необходимости контакта с членами семьи или другими людьми используйте медицинскую маску, особенно, если есть кашель, насморк. Маску нужно менять каждые 4 часа или как только она стала влажной. Повторно использовать маску нельзя.

5. При кашле и чихании закрывайте нос и рот одноразовой бумажной салфеткой, которую после использования нужно выбросить. Если это невозможно, кашлять следует в сгиб локтя, а не в ладонь.

Как сообщала Одесса News, с 15 марта Украина закрывает свои границы для въезда иностранных граждан.