3,5 млн грн, выделенных на борьбу с COVID, растратили в медучреждении Одессы

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении двух заместителей руководителя одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета по факту растраты бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что один из заместителей, исполняющий обязанности руководителя медучреждения, в апреле 2021 года без проведения тендера заключил соглашение с поставщиком о закупке для медиков респираторных масок для защиты дыхательных путей по цене, завышенной более чем на 80%. Переплата на закупки составила более 2 млн. гривен.

В свою очередь, другой заместитель, исполняющий обязанности руководителя медицинского учреждения, в июне 2021 года, по той же схеме, без проведения тендера, заключил соглашение с поставщиком о закупке для медиков средств индивидуальной защиты – смотровых перчаток- по цене, завышенной более чем в 2,5 раза. Переплата на закупки составила более 1,5 млн. гривен.

Таким образом, государственному бюджету нанесён материальный ущерб в особо крупных размерах.

По ходатайству прокуратуры обвиняемые отстранены от занимаемых должностей.

В рамках уголовных производств с целью возмещения ущерба прокурорами предъявлены гражданские иски.

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