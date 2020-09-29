В Южном кассирша обменного пункта умудрилась присвоить 200 тысяч гривен

Прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении кассиру отделения обмена валют в городе Южный в присвоении средств финансового учреждения на сумму почти 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, кассир в течение длительного времени присваивала вверенные ей средства как в национальной, так и иностранной валюте, находившиеся в сейфе пункта обмена валют.

С целью сокрытия своей противоправной деятельности, сотрудница обменного пункта высчитывала сумму недостачи в конце рабочей смены и необходимую сумму для компенсации нехватки брала фактически с другой кассы, к которой также имела доступ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Южненского отделения полиции.

Как сообщала Одесса News, одесские полицейские объявили бывшему начальнику почтового отделения в городе о подозрении в завладении деньгами учреждения и подделке служебных документов.