Украина переходит на зимнее время в день выборов — 25 октября

В Украине 25 октября отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учётом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперёд и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Как сообщала Одесса News, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года.