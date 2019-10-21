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Украина на этой неделе переходит на зимнее время

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В Украине с 27 октября отменяется летнее время путём перевода в 4 утра часовой стрелки на один час назад.

Об этом сообщается в обращении к Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в Facebook.

«Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» на территории Украины 27 октября 2019 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад», — говорится в распоряжении.

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