Визит главы НАТО в Украину начнётся с Одессы

Руководство НАТО во главе с генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом посетит Украину на следующей неделе. Визит делегации начнётся с Одессы, в порты которой войдут четыре судна Альянса.

Об этом рассказал директор Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время дискуссионной панели «Украина-НАТО: что на столе переговоров?», сообщает Укринформ.

«На следующей неделе руководство Североатлантического совета под председательством генсека Йенса Столтенберга посетит Украину… Основная цель визита будет заключаться в том, чтобы направить очень мощный месседж поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины с особым упором на ситуацию в Чёрном море и в том, чтобы напомнить, что мы поддерживаем все реформы», — отметил Винников, напомнив, что в последний раз руководство НАТО посещало Украину в 2017 году.

«Визит состоится не только в Киев, а на самом деле начнётся в Одессе, где Североатлантический совет встретится с представителями ВМС ВСУ, в частности, студентами академии. В порт Одессы зайдут четыре корабля в знак поддержки Украины и украинских навигационных прав и территориальной целостности», — рассказал представитель Альянса.

По его мнению, самой важной задачей во время визита руководства НАТО является начало прямого общения с новоизбранной властью в Украине.

«Мы пытаемся углубить его (сотрудничество — ред.) на уровне президента, нового парламента и правительства. Мы проведём отдельно заседание украинско-натовской комиссии, в котором примет участие Президент Украины, и где будет обсуждаться состояние реформ», — рассказал Винников.

По данным «Думской», днём 21 октября постоянная группа кораблей НАТО по противодействию минной опасности, так называемая SNMCMG2, вошла в Чёрное море.

Отмечается, что группа состоит из четвёрки кораблей, флагманом является итальянский корабль обеспечения A5329 Vesuvio. Также в составе группы три тральщика: итальянский М5557 Numana, испанский M32 Sella и турецкий M266 Amasra.

Как сообщала Одесса News, представители Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности, Одессу и Киев, 30-31 октября.

Фото: Укринформ, Думская