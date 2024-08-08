Координатор ООН в Украине познакомила мэра Одессы со своим преемником

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с новоназначенным Гуманитарным Координатором системы ООН в Украине господином Маттиасом Шмале, которого представила оставляющая этот пост Дениз Браун.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Я передаю свою работу в надёжные руки, в которых уверена, ведь у Маттиаса Шмале большой опыт в гуманитарной сфере», — сказала Браун.

Мэр Геннадий Труханов поблагодарил её за постоянное и успешное сотрудничество, а также поздравил с назначением господина Шмале.

«Моя главная задача – продолжить то сотрудничество, которое начала госпожа Браун. Также я продолжу информирование международного сообщества о ситуации в Украине. Чтобы в других странах не забывали о том, какая жестокая война идёт здесь» — обратился к мэру новоназначенный Гуманитарный Координатор системы ООН в Украине.

Одесса News информировала, что Дениз Браун прибыла в Одессу 14 августа 2022 года, чтобы проконтролировать выход в Эфиопию судна с агропродукцией из порта «Южный», уделяла внимание подготовке к осенне-зимнему периоду в одесском регионе в 2022-2023 годах, посещала места прямого попадания российских ракет по культурным объектам Одессы в июле 2023 года.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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