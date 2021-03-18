С интеллигентным юмором и помидорчиками «отцы» Одессы позавтракали с дипломатами

17 марта в Доме представительств состоялась встреча руководства города и области с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе, которая была организована в виде завтрака.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в ходе диалога состоялось обсуждение направлений и формата международного сотрудничества в условиях карантинных ограничений.

На встрече присутствовали председатель Одесской областной администрации Степан Гриневецкий, председатель облсовета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов, и.о. представителя МИД Украины в Одессе Сергей Орлов.

Обращаясь к представителям международных Миссий Европейского Союза, ООН и ОБСЕ, генеральных и почётных консулов ​​25 стран мира, председатель Одесской облгосадминистрации отметил, что Одесская область — многонациональный край, в котором живут и работают более 100 народностей и национальностей.

«Одесская область — это благословенная земля, хоть и объединяет усилия людей разных национальностей, из разных стран, но для всех нас является общей платформой для жизни, привлечения инвестиций, развития инфраструктуры, реализации международного взаимодействия, развития бизнеса, продвижения инновационного и технологического потенциала «, — сказал Сергей Гриневецкий.

По информации пресс-службы ОГА, Гриневецкий заверил представителей дипломатического корпуса, что будет и впредь делать всё возможное для укрепления положительного имиджа Одесской области на всеукраинской и международной аренах, и значительно шире представит стратегию развития региона для всех иностранных дипломатов и представит новейшие инвестиционные, социальные, промышленные, туристические и другие приоритетные проекты.

Мэр Одессы отметил активную позицию Одесского дипломатического клуба и дружеские взаимоотношения на протяжении как минимум последних семи лет. Кроме того, городской голова оповестил участников встречи о создании в Одессе Совета «Одесское объединение национальностей», пригласив дипломатов и руководство области принять участие в следующем заседании совещательного органа при Одесском городском голове.

«Мы также планируем участие в заседании Министра иностранных дел. Я думаю, это будет важная и полезная для всех участников встреча. Мы покажем пример всем в Украине, что сегодня время объединяться для решения вызовов, которые стоят перед человечеством», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, сотрудничеством с Одессой лично заинтересовался король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан.

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