Сотрудничеством с Одессой заинтересовался король Марокко

Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан пожелал лично принять участие в мероприятиях по подписанию договора о побратимских свяхях Одессы с африканским городом Марракеш.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании Одесского горисполома.

«Запланированное на конец января подписание договора о побратимских связях Одессы с африканским городом Марракеш в настоящее время откладывается. Это связано с тем, что в будущем городе–побратиме — Марракеше — запланировали чуть позже провести фестиваль, который и приурочат к церемонии подписания. В обоих мероприятиях пожелал принять участие лично король Марокко».

Как сообщала Одесса News, 18 сентября 2019 года было принято решение Одесского городского совета «О подписании Договора об установлении побратимских отношений между городом Одесса (Украина) и городом Марракеш (Королевство Марокко)».