Делегация из Марокко вновь посетила Одессу

29 октября в Одесском горсовете состоялась встреча с делегацией из города Марракеш (Королевство Марокко) во главе с Почётным консулом Украины в городе Марракеш г-ном Мохамедом Эль Эдрисси.

Как сообщает официальный сайт города, делегацию города-партнёра принял заместитель Одесского городского головы Олесь Янчук.

Отмечается, что во время встречи обсуждались дальнейшие шаги по развитию взаимоотношений между городами-партнёрами, перспективы реализации соглашения между Одессой и Марракешем в торгово-экономической сфере, проекта передачи в дар туристического символа Одессы «Якорь-сердце».

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия и обмена опытом в транспортной, научной, образовательной, культурной и туристической сферах кооперации двух городов, в частности, участия Одессы в многочисленных мероприятиях культурного проекта «Марракеш — столица африканской культуры в 2020 году», который будет реализован в Марракеше в предстоящем году.

Как сообщала Одесса News, 18.09.2019 года было принято решение Одесского городского совета «О подписании Договора об установлении побратимских отношений между городом Одесса (Украина) и городом Марракеш (Королевство Марокко)».

Фото: «Одесса»