Баскетболист “Одессы” отстранён от матчей из-за допинга

Форвард баскетбольного клуба “Одесса” Евгений Балабан временно отстранён от участия в официальных играх из-за неблагоприятного результата допингового тестирования.

Об этом сообщает официальный сайт БК “Одесса”.

Отмечается, что речь идёт о непреднамеренном попадании в организм запрещённого вещества. Отстранение продлится до принятия решения дисциплинарной комиссией Национального антидопингового центра Украины (НАЦУ).

“БК “Одесса” сообщает о том, что игрок команды Евгений Балабан временно отстранён от участия в официальных играх в связи с неблагоприятным результатом тестирования (непреднамеренное попадание в организм запрещённого вещества) Национальным Антидопинговым Центром Украины до принятия решения дисциплинарной комиссией НАЦУ”, — говорится в сообщении.

Кстати. “Одесса” на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице украинской баскетбольной Суперлиги. Евгений Балабан в составе сборной Украины по баскетболу 3х3 стал серебряным призером чемпионата мира-2019 в Ланьчжоу (Китай).