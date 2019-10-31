Баскетболисты «Одессы» вырвали победу у «Николаева»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. В матче аутсайдеров «Одесса» на собственной площадке обыграла «Николаев» 74:73.

Об этом сообщает Укринформ.

Лишь в последней четверти одесситы сумели догнать гостей в счёте, выйти вперёд и удержать преимущество в одно очко за 11 секунд до конца игры. 74:73 — вторая победа «Одессы» в сезоне.

Самые результативные игроки матча: Брюс Мэйси (19 очков) — «Одесса», Максим Луценко (19 очков) — «Николаев».

«Одесса» набрала 8 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. А лидирует в чемпионате «Прометей», который набрал 13 очков.

Как сообщала Одесса News, форвард баскетбольного клуба “Одесса” Евгений Балабан временно отстранён от участия в официальных играх из-за неблагоприятного результата допингового тестирования.