В Одессе вырезали перфоратором мемориальную доску Жукову

На фасаде здания Одесского областного центра комплектования и соцподдержки (бывший военкомат) на ул. Пироговской активисты общественной организации «Национальное сопротивление» вырезали перфоратором мемориальную доску маршалу Георгию Жукову.

Фотографии акции в Facebook выставил её участник Штефан Фил.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, после чего вызвали следователей. Пока их ожидали, девять участников акции фотографировались на фоне барельефа Жукова.

Члены общественной организации уже пытались испортить внешний вид барельефа на здании военкомата. Так, в апреле 2017 года они разрисовали его красной краской из баллончика. В городе было разбито две доски маршала — на бывшем проспекте его имени (сейчас — Небесной Сотни), а в августе 2016 года — неизвестные разбили ещё одну табличку Жукову на доме по ул. Дворянской, в котором в своё время жил командующий Одесским военным округом.

Фото: Укринформ, Facebook