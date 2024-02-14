Очередной акт вандализма экоактивистов — облита супом картина Клода Моне «Весна»

Активистки организации Riposte Alimentaire облили супом известную картину Клода Моне «Весна», экспонируемую в Музее изобразительного искусства в Лионе (Франция).
Как сообщает Укринформ, фото и видео объяснения этого поступка они разместили в соцсети Х.
“Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чём мы будем мечтать, если весны больше не будет?” – скандировали активистки перед полотном.
Организация Riposte Alimentaire выступает за гражданское сопротивление для построения справедливого и устойчивого общества, а также за права на здоровое и достаточное питание.
Одесса News информировала, что именно это сообщество две недели назад облило супом жемчужину экспозиции парижского Лувра – всемирно известную картину «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо Да Винчи.
Подобные акции экоактивистов в самых известных музеях мира проходят не впервые. Так, в ноябре 2022 года четверо климатических активистов движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте.
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