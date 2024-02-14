Очередной акт вандализма экоактивистов — облита супом картина Клода Моне «Весна»

Активистки организации Riposte Alimentaire облили супом известную картину Клода Моне «Весна», экспонируемую в Музее изобразительного искусства в Лионе (Франция).

Как сообщает Укринформ, фото и видео объяснения этого поступка они разместили в соцсети Х.

“Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чём мы будем мечтать, если весны больше не будет?” – скандировали активистки перед полотном.

💬 “Ce printemps sera le seul qui nous restera si nous ne réagissons pas. Que vont peindre nos futurs artistes ? A quoi rêverons-nous s'il n'y a plus de printemps ?”

ont scandé Ilona et Sophie, citoyennes engagées avec la campagne Riposte Alimentaire. [2] pic.twitter.com/bg4UNnejFF — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) February 10, 2024

Организация Riposte Alimentaire выступает за гражданское сопротивление для построения справедливого и устойчивого общества, а также за права на здоровое и достаточное питание.

Одесса News информировала, что именно это сообщество две недели назад облило супом жемчужину экспозиции парижского Лувра – всемирно известную картину «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо Да Винчи.

Подобные акции экоактивистов в самых известных музеях мира проходят не впервые. Так, в ноябре 2022 года четверо климатических активистов движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте.

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