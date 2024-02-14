В Брюсселе открылось заседание Контактной группы «Рамштайн» по обороне Украины

14 февраля Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин официально открыл заседание Контактной группы по обороне Украины, выступив перед участниками онлайн.

Это уже 19-е заседание в формате «Рамштайн», сообщает Укринформ.

«Сегодня мы будем вместе работать над краткосрочными потребностями Украины, включая её неотложную потребность в большем количестве артиллерии, боеприпасов и ракет противовоздушной обороны», — отметил глава Пентагона во вступительной речи.

Он подчеркнул, что коалиция из почти 50 стран продолжает предоставлять украинцам крайне необходимые боеприпасы и вооружение. В этой связи Остин поблагодарил участников коалиции за поддержку Украины, а отметив важность усиления будущего потенциала её Вооружённых сил.

«Это означает наращивание украинской артиллерии и обеспечение её достаточным количеством боеприпасов, это оснащение Украины самолётами F-16 и инфраструктурой для полётов, это также означает обеспечение интегрированной сети ПВО в Украине для защиты гражданских, городов и неба», — подчеркнул министр обороны США.

Остин призвал участников коалиции продолжать эту поддержку на фоне атак России по украинским городам баллистическими ракетами и иранскими беспилотниками. Он подчеркнул, что США будут прилагать усилия по обеспечению украинцев необходимой помощью, а также объединению союзников и партнёров вокруг Украины.

Остин также подчеркнул, что это вопрос национальных интересов Соединённых Штатов.

«Результат противостояния Украины имперской агрессии Путина поможет определить глобальную безопасность десятилетия. А оставаться в стороне, пока Украина борется за своё существование, для принципиальных людей и сознательных правительств не вариант. Украина не сдастся, и мы тоже», — заявил глава Пентагона.

Как сообщала Одесса News, Сенат США накануне принял пакет с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности, который содержит более $60 миллиардов помощи Украине. Далее пакет должна рассмотреть Палата представителей. Президент США Джо Байден призвал законодателей немедленно вынести законопроект на рассмотрение.

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