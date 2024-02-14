Одесский оперный предлагает на выходных балет «Белоснежка» и оперу «Турандот»

На выходных 17 и 18 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Белоснежка» и опера «Турандот».

В субботу, 17 декабря, — опера «Турандот» – финальное творение Джакомо Пуччини. Действие происходит в Китае «в легендарные времена».

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 150 гривен. Билеты можно приобрести здесь.

18 декабря — балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». В большом волшебном цветке живёт крошечная девочка Дюймовочка. Все жители живописной земли – бабочки, стрекозы, цветы – как можно быстрее хотят познакомиться с этим цветочным чудом. Они устраивают настоящий праздник в честь рождения хрупкой красавицы. На праздник прибывают всё новые и новые гости, среди которых Дюймовочка замечает прекрасного Принца Эльфов. И любовь зажигает её сердце…

Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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