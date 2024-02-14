Обнародованы демонстрационные варианты предметных тестов для абитуриентов

Украинский центр оценивания качества образования подготовил демонстрационные варианты предметных тестов – составляющих национального мультипредметного теста (НМТ).

Как сообщают в УЦОКО, с тестами можно ознакомиться на сайте учреждения или на платформе «Всеукраинской школы онлайн».

Отмечается, что предметные тесты, предоставленные в отдельных PDF-файлах, будут удобны для тех, у кого медленный интернет или нет возможности работать в течение длительного времени с компьютером или другим гаджетом. В конце каждого теста приведены правильные ответы, и сразу можно проверить себя.

Для того, чтобы ознакомиться с интерфейсом онлайнового тестировщика, максимально приближённым к тому, который будет на реальном НМТ, потренироваться выполнять задачи, научиться правильно обозначать ответы на задачи разных форм, в УЦОКО советуют воспользоваться платформой «Всеукраинская школа онлайн».

В разделе «Курсы» нужно выбрать обучающий курс для 10-го или 11-го класса, перейти на вкладку «Демонстрационный вариант НМТ-2024». В этой вкладке нажать «Просмотреть курс», а затем – «Зарегистрируйтесь», таким образом вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий.

В УЦОКО напомнили, что каждый участник будет выполнять сертификационную работу НМТ в один день в два этапа, каждый из которых будет длиться 120 минут, с перерывом в 20 минут.

Сертификационная работа НМТ будет содержать задачи по четырём учебным предметам: обязательные – украинский язык, математика и история Украины, на выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

На платформе пользователь сможет «компоновать» из предметных тестов свой «демонстрационный вариант НМТ-2024» и поупражняться в его выполнении.

Как во время прохождения демонстрационного теста, так и на реальном тестировании можно выбирать последовательность выполнения задач, при необходимости возвращаться к той или иной задаче, изменять вариант ответа.

При выполнении заданий можно использовать «Справочные материалы» по математике, физике и химии.

Как сообщала Одесса News, Министерство образования и науки определило даты проведения национального мультипредметного теста – с 14 мая по 19 июля. Для поступления в высшее образование в 2024 году необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест из трёх обязательных предметов плюс один предмет на выбор.

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