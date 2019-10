Первоклассники Одесской области в ожидании наборов LEGO

Уже на этой неделе в Украину было завезено и распределено по 10 регионам 13 грузовиков с наборами LEGO Play Box и Six Bricks для первых классов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Эти наборы — хороший дидактический материал для наших учителей. Под них прописаны специальные методики, которые помогают детям как усваивать знания, так и развивать мягкие навыки. Это очень существенная помощь Украине. И мы рады, что имеем такие доверительные и прочные отношения с партнёрами. Реформа «Новая украинская школа» — это дело многих, и без такого сотрудничества провести её было бы чрезвычайно трудно», — отметила министр образования и науки Анна Новосад.

«Первыми в этом году наборы получают Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская, Киевская, частично Хмельницкая области и г.Киев», — говорится в сообщении.

В прошлом году всего был завезён 51 грузовик с наборами LEGO, и в этом году рассчитывают на примерно такой же объём. Завоз наборов в Украину происходит в 4 этапа — сентябрь, октябрь (Six Bricks), ноябрь 2019 года и март 2020 года.

Отмечается, что подобное сотрудничество происходит в рамках Меморандума о взаимопонимании между МОН и The LEGO Foundation, который был подписан летом этого года. Кроме поддержки реформы в начальной школе, он также предусматривает углубление сотрудничества между МОН и The LEGO Foundation в дошкольном образовании, высшем педагогическом образовании и последипломном педагогическом образовании. Также The LEGO Foundation присоединяется к проведению научных и мониторинговых исследований в дошкольном образовании и начальной школе Украины.

Фото: mon.gov.ua