Из Одессы в Прагу можно будет долететь зимой за 2 часа

Авиакомпания Czech Airlines восстановит выполнение в зимний сезон прямых регулярных рейсов из Одессы в Прагу.

Новое расписание 2019/2020 стартует 27 октября, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

Отмечается, что полёты будут выполняться два раза в неделю. Расписание предусматривает вылеты из Одессы по понедельникам и четвергам в 05:00 с прибытием в Прагу в 06:10 (по местному времени). Вылеты из Праги – по средам и воскресеньям в 22:45 с прибытием в Одессу в 01:55. Длительность полета составляет 2 часа 10 минут.

Как сообщает avianews.com, этим летом авиакомпания совершала четыре еженедельных рейса Одесса – Прага. В сентябре частота полётов была уменьшена до трёх, а в октябре — до двух рейсов в неделю.

Минимальная цена билетов на рейсы Одесса – Прага начинается от 5 тысяч гривен с учётом сборов по тарифу Economy Light, который включает перевозку только ручной клади весом до 23 кг. Билет по тарифу Economy Plus с включённым багажом весом до 23 кг стоит от 6300 грн в обе стороны.