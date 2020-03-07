Авиакомпания Windrose будет выполнять рейсы из Одессы в Киев чаще

Накануне Международного женского дня авиакомпания Windrose выполнила первый рейс по маршруту Киев (Борисполь) — Одесса — Киев (Борисполь). Самолёт отправился в Киев в 16:50 с 46 пассажирами на борту. Этим авиаперевозчик начал новую большую лётную программу, которая соединит шесть крупнейших городов Украины.

Об этом сообщается на сайте Международного аэропорта «Одесса».

«К середине апреля ежедневные рейсы будут выполняться на самолётах Embraer-145. А с 13 апреля по 18 мая к ним присоединятся турбовинтовые ATR-72-600, которые усилят маршрут ещё двумя рейсами из Одессы», — говорится в сообщении.

Расписание рейсов от авиакомпании Windrose: Одесса — Киев (Борисполь).

С 03 марта. Вылеты в 16:50

Одесса — Киев (Борисполь).

С 13 апреля. Вылеты в 07:40

Одесса — Киев (Борисполь).

С 18 мая. Вылеты в 12:15

Благодаря Windrose уже с середины апреля пассажиры смогут осуществить перелёт туда и обратно, например, из Одессы во Львов, в течение одного дня. Новая возможность позволит быстро передвигаться в пределах страны с гибким расписанием рейсов.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании, а также во всех туристических агентствах Одессы.

Кстати. ATR-72-600 — самолёты повышенной безопасности, надёжности и комфорта, специально разработанные для региональных авиаперевозок франко-итальянской компанией ATR, которая считается крупнейшим производителем самолётов регионального класса в мире.

Как сообщала Одесса News, в феврале Международный аэропорт «Одесса» завершил перевод рейсов в здание нового терминала.