16 февраля Международный аэропорт «Одесса» завершил перевод рейсов в здание нового терминала.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

“Это большой инфраструктурный шаг, который позволит нам развиваться более динамично и предоставлять сервис высокого уровня пассажирам и партнёрам” — поделился приятными новостями Павел Прусак, директор ООО “Международный аэропорт «Одесса».

Таким образом, в зимний период навигации более 140 рейсов 19 авиакомпаний будут отправляться еженедельно из нового терминала. Для комфортного пребывания в залах внутренних и международных рейсов есть всё необходимое: зона общественного питания, дьюти фри и бизнес-залы.

Как сообщала Одесса News, Международный аэропорт «Одесса» аэропорт установил собственный рекорд по перевозке пассажиров — в 2019 году обслужил 1,69 млн пассажиров.