Прокуратура остановила скандальное строительство дома на Балковской в Одессе

Прокуратура Одесской области выявила факт нарушения градостроительного законодательства при проведении работ по реконструкции жилого дома в 10-этажное многоквартирное здание по улице Балковской в ​​Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что Управление архитектуры и градостроительства, несмотря на отсутствие у застройщика правоустанавливающих документов на земельный участок, выдало градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства одному из предприятий Одессы на реконструкцию жилого дома в многоквартирный.

Благодаря принятым прокуратурой мерам незаконные разрешительные документы отменены, но предприниматели решили обжаловать такое решение контролирующих органов в суде, поскольку считают свои действия вполне законными.

На данный момент, благодаря настойчивой позиции прокуратуры, проведение строительных работ приостановлено до принятия окончательного решения по делу.

Вместе с тем, прокуроры выяснили, что право собственности на жилой дом, который реконструируется, зарегистрировано на основании незаконного решения государственного регистратора, что привело к выбытию из коммунальной собственности территориальной общины земельного участка площадью более 600 квадратных метров.

Прокуратура обратилась в суд с требованием отменить указанное решение регистратора, снести самовольную застройку и привести земельный участок в первоначальное состояние.

Как сообщала Одесса News, в феврале прокуратура Одесской области выявила факт выдачи управлением ГАСК Одесского городского совета одному из предприятий Одессы разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в Приморском районе города, несмотря на несогласованность проектной, разрешительной и градостроительной документации.