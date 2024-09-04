В Одессе 14 лет тюрьмы получил боевик батальона «Призрак» т.н. ЛНР

В Одессе к 14 годам лишения свободы приговорён боевик батальона «Призрак» террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что прокурором в суде доказано: осуждённый, житель Одессы в 2014 году вступил в незаконное вооруженное подразделение «ЛНР» – так называемый 14-й батальон территориальной обороны «Призрак». Он получил позывной «Санта».

«В рядах боевиков с июня 2014 по 2015 год оказывал вооружённое сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции. Участвовал в вооруженном противостоянии в Лисичанске с целью содержания города под контролем незаконных вооружённых формирований России и захвата населённых пунктов, зданий и других объектов на территории Луганской области», — говорится в сообщении.

В результате успешного выполнения возложенных на него задач был назначен на должность командира роты 14-го батальона территориальной обороны «Призрак». В конце 2015 года осуждённый вышел из состава террористической организации и уехал в Россию. Впоследствии он вернулся в Одессу, где пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия, но был задержан в августе 2023 года.

Всё время он был под стражей. В судебном заседании осуждённый свою вину признал, впрочем, не раскаялся и сообщил, что хочет вернуться в «лнр» и, даже если бы мог вернуть время назад, снова совершил бы то же преступление. Он выразил ностальгию по временам Советского Союза и желание, чтобы российские войска дошли до Одессы и Львова. Также выразил желание, чтобы Одесса присоединилась к России.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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