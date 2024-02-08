В Одесском горсовете не перевелись взяточники: задержан очередной чиновник

Правоохранители разоблачили заместителя директора одного из департаментов Одесского городского совета в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, подозреваемый требовал у представителя общественной организации взятки за беспрепятственное заключение договора аренды коммунального помещения для предоставления реабилитационной помощи людям с инвалидностью, в том числе военнослужащим.

«Передачу подвального помещения площадью 58,8 м кв в центре Одессы чиновник оценил в 500 долларов США. Во время получения неправомерной выгоды его задержали», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

По данным Одесса News, речь идёт о заместителе директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, начальнике управления приватизации и оценки коммунального имущества Юрии Филиппове.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года в Одесской области разоблачили госслужащего одного из районных отделов ГУ Государственной миграционной службы, который требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy